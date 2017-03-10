Министр налогов порекомендовал некоторым компаниям пересмотреть процентные доходы

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан присоединился к ряду международных законов и готовится подписать соответствующее соглашение с некоторыми организациями, в том числе, Всемирной торговой организацией (ВТО).

Как сообщает Report, об этом, отвечая на вопросы предпринимателей, сказал министр налогов Фазиль Мамедов на конференции "Вместе к прозрачности".

Ф.Мамедов сказал, что ВТО имеет свои требования в отношении налоговых ставок: "Azersun Holding некоторое время назад выдвинул свои предложения. Однако в соответствии с требованиями ВТО, различные налоговые ставки для импортируемых и местных товаров неприемлемы. Иными словами, демпинг неприемлем".

Министр также подчеркнул, что применение налога в электронной коммерции необходимо: "Импорт должен осуществляться таким образом. Сейчас электронная торговля постепенно превышает обычный импорт, поэтому он должен быть взят под контроль. Думаю, что внедрение этого налога является правильным".

Ф. Мамедов также рекомендовал некоторым компаниям пересмотреть процентные доходы: "Представитель MasterCard сказал здесь, что стимулирующие работы не было проведены. Мы должны вести совместную работу. Налоговые ставки в регионах составляют 2%, плата за ваши услуги также равна 2%. Вы советуете нам пересмотреть налоги. В таком случае пересмотрите ваши проценты".