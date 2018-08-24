Министр: Налоги на бизнес в России повышаться не будут

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Правительство России не намерено повышать налоги на бизнес.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам министр финансов страны Антон Силуанов.

По его словам, компаниям сообщили, что налоговая нагрузка меняться не будет, а капитал компаний останется неприкосновенным.

"Правительство не ослабляет и не укрепляет рубль, правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, не планирует ли правительство дальнейшее ослабление рубля.

"Рубль у нас определяется с учетом плавающих принципов, определяется как потоками валюты в страну, так и из страны, а также ценами на основные товары нашего экспорта", - заключил Силуанов.