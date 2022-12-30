Министр: Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвесторов в Карабах

"Мы заинтересованы в содействии привлечению иностранных инвесторов на освобожденные от оккупации территории".
Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью телеканалу İTV.
Джаббаров отметил, что в настоящее время на эти территории уже прибыли иностранные инвесторы: "Среди этих проектов хочу отметить сферу "зеленой энергии". При участии компаний BP и SOCAR проект солнечной электростанции мощностью 130 мегаватт в Джебраильском районе переходит к стадии реализации. Кроме того, в горнодобывающей промышленности успешно реализуются контракты, подписанные с турецкими компаниями. Реализуется совместный азербайджано-турецкий проект под названием DOST Aqropark".