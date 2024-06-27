Министр: Меры по поддержке предпринимательской деятельности будут продолжены

В Азербайджане будут продолжены меры по поддержке предпринимательской деятельности, являющейся одним из основных источников экономического роста.

В Азербайджане будут продолжены меры по поддержке предпринимательской деятельности, являющейся одним из основных источников экономического роста.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

Министр отметил, что сегодня - День микро-, малых и средних предприятий, которые играют важную роль в повышении экономической активности и создании рабочих мест в мире: "Поздравляем наших предпринимателей по этому случаю и желаем им непрерывных успехов в бизнесе".