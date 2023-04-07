Министр: Казахстан нацелен на сотрудничество с Азербайджаном по максимальному количеству сфер

Казахстан заинтересован в развитии инфраструктурных проектов с Азербайджаном.

Казахстан заинтересован в развитии инфраструктурных проектов с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил на проходящем в Баку 19-ом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Казахстан.

"Мы предлагаем ускорить работу в рамках ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут)", - заявил министр, отметив, что Казахстан и Азербайджан также продолжают развивать сотрудничество в энергетической сфере и ИКТ.

"Пандемия послужила драйвером развития цифровизации. Прокладка оптоволоконной кабельной линии по дну Каспийского моря также имеет особое значение. Мы нацелены на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном по максимальному количеству сфер и всегда открыты к предложениям", - сказал Серик Жумангарин.