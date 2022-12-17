Министр инвестиций Саудовской Аравии посетит Зангилан

Сегодня делегация во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом ибн Абдулом Азизом Аль-Фалехом совершит визит в Зангилан.

Завтра делегация во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом ибн Абдулом Азизом Аль-Фалехом совершит визит в Зангилан.

Как сообщает Report, самолет из Эр-Рияда с гостями на борту приземлится в Международном аэропорту Зангилана.

В рамках визита делегация посетит "умное село", созданное в селе Агалы Зангиланского района. Саудовского министра проинформируют о работах, проделанных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.