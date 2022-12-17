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Министр инвестиций Саудовской Аравии посетит Зангилан

Министр инвестиций Саудовской Аравии посетит Зангилан Сегодня делегация во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом ибн Абдулом Азизом Аль-Фалехом совершит визит в Зангилан.
Бизнес
17 декабря 2022 г. 10:05
Министр инвестиций Саудовской Аравии посетит Зангилан

Завтра делегация во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом ибн Абдулом Азизом Аль-Фалехом совершит визит в Зангилан.

Как сообщает Report, самолет из Эр-Рияда с гостями на борту приземлится в Международном аэропорту Зангилана.

В рамках визита делегация посетит "умное село", созданное в селе Агалы Зангиланского района. Саудовского министра проинформируют о работах, проделанных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на английском языке Saudi Investment Minister to visit Azerbaijan’s Zangilan 
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanının investisiya naziri Zəngilana gəlir

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