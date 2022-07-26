Министр: Иностранные инвесторы уже проявляют интерес к экономическим зонам в Карабахе

"Обеспечение "Великого возвращения" и создание для этого экономических основ - одна из основных задач, поставленных перед нами главой государства".

"Обеспечение "Великого возвращения" и создание для этого экономических основ - одна из основных задач, поставленных перед нами главой государства".

Как сообщает Report , об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Мы уже можем говорить о решении двух вопросов. Во-первых, это безопасность. Сегодня мы все являемся свидетелями того, что предприниматели, представители СМИ, граждане могут беспрепятственно совершать поездки на освобожденные территории в соответствующем порядке. Так что там, где нет безопасности, нельзя говорить об экономической деятельности и инвестициях.

Второе – это инфраструктурное обеспечение. В этом направлении стремительными темпами выполняется ряд, включая строительство новых аэропортов, дорог, обеспечение энерго и водоснабжения.

Мы тесно связываем устойчивую экономическую деятельность и инвестиции с "Великим возвращением". Потому что возвращение населения с точки зрения экономики обеспечивает необходимые трудовые ресурсы, а также потребление услуг и продукции", - сказал министр.

Он подчеркнул, что на территориях, освобожденных от оккупации, распоряжением главы государства созданы две особые экономические зоны. Одна из них - Агдамская свободная экономическая зона, вторая - "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраиле.

"Помимо предприятий и предпринимателей, уже начавших свою деятельность, есть большое число предпринимателей, заявки которых находятся на завершающей стадии рассмотрения. Пока это азербайджанские инвесторы и бизнесмены. Однако мы уже получаем сигналы о заинтересованности от иностранных инвесторов", - заключил М.Джаббаров.