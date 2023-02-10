Министр: Господдержка МСП не должна ограничиваться льготными кредитами

Государственная поддержка сферы малого и среднего бизнеса (МСП) в Азербайджане не должна ограничиваться льготными кредитами.

Государственная поддержка развития сферы малого и среднего бизнеса (МСП) в Азербайджане не должна ограничиваться предоставлением льготных кредитов.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам".

"Меры господдержки должны быть расширены. С созданием Фонда развития бизнеса, мы представим новые варианты в этой сфере", - сказал министр.

M.Джаббаров отметил, что обеспечение развития освобожденных территорий потребует значительных капитальных вложений: "С другой стороны, ускорение индустриализации, развитие аграрного сектора, максимальная реализация туристического потенциала и сферы услуг, обеспечение цифровизации экономики, государственного регулирования, вытекающего из энергетического перехода, и сохранение конкурентоспособности наших отдельных секторов также являются нашими приоритетами".

По его словам, все это также ускорит развитие предпринимательства в стране: "За 4 года в ненефтяном частном секторе было заключено около 300 тысяч дополнительных трудовых договоров, и большая часть из них привела к созданию новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе".