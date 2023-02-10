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Министр: Господдержка МСП не должна ограничиваться льготными кредитами

Министр: Господдержка МСП не должна ограничиваться льготными кредитами Государственная поддержка сферы малого и среднего бизнеса (МСП) в Азербайджане не должна ограничиваться льготными кредитами.
Бизнес
10 февраля 2023 г. 13:22
Министр: Господдержка МСП не должна ограничиваться льготными кредитами

Государственная поддержка развития сферы малого и среднего бизнеса (МСП) в Азербайджане не должна ограничиваться предоставлением льготных кредитов.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам".

"Меры господдержки должны быть расширены. С созданием Фонда развития бизнеса, мы представим новые варианты в этой сфере", - сказал министр.

M.Джаббаров отметил, что обеспечение развития освобожденных территорий потребует значительных капитальных вложений: "С другой стороны, ускорение индустриализации, развитие аграрного сектора, максимальная реализация туристического потенциала и сферы услуг, обеспечение цифровизации экономики, государственного регулирования, вытекающего из энергетического перехода, и сохранение конкурентоспособности наших отдельных секторов также являются нашими приоритетами".

По его словам, все это также ускорит развитие предпринимательства в стране: "За 4 года в ненефтяном частном секторе было заключено около 300 тысяч дополнительных трудовых договоров, и большая часть из них привела к созданию новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе".

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Версия на английском языке Minister: State support to SMEs should not be limited to preferential loans
Версия на азербайджанском языке Nazir: "KOB-lara verilən dövlət dəstəyi yalnız güzəştli kreditlərlə məhdudlaşmamalıdır"

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