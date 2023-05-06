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Министр: Главная наша задача - восстановление освобожденных от оккупации территорий

Министр: Главная наша задача - восстановление освобожденных от оккупации территорий Главной задачей, стоящей перед нами в ближайшем будущем, является восстановление освобожденных от оккупации территорий.
Бизнес
6 мая 2023 г. 12:09
Министр: Главная наша задача - восстановление освобожденных от оккупации территорий

Главной задачей, стоящей перед нами в ближайшем будущем, является восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

"Этот процесс совпадает с Великим возвращением наших соотечественников на родные земли. Предпринимателям и инвесторам оказывается необходимая поддержка, предоставляются льготы и привилегии со стороны государства в налаживании бизнеса в Карабахе.

Можно с уверенностью сказать, что благодаря реформам и последовательным мерам, которые будут осуществляться в соответствии с новой стратегией развития по национальным приоритетам, намеченным главой государства, тенденции экономического роста в Азербайджане еще более возрастут. Это подтверждается позитивными прогнозами различных международных рейтинговых агентств и финансовых институтов относительно экономики нашей страны", - добавил министр.

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