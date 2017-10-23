Министр финансов Грузии примет участие во втором CEO Lunch Tbilisi

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 27 октября в Грузии состоится второй CEO Lunch Tbilisi.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, регистрация на форум будет открыта до 26 октября, ссылка для регистрации: http://www.caspianenergy.org/index.php/ceo-lunch/i...

"В качестве почетных гостей на СЕО Lunch примут участие первый вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, первый заместитель министра финансов Грузии Гиоргий Табуашвили, заместитель министра финансов Лаша Хутсишвили, заместитель министра финансов Николоз Гагуа, заместитель министра финансов Гиорги Какауридзе", - сказал Тельман Алиев.

Тельман Алиев особо подчеркнул личную поддержку и участие посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова, который в индивидуальном порядке побеседовал с каждой компанией-участницей CEO Lunch Tbilisi, поинтересовался их проблемами и выслушал их предложения по налаживанию двусторонних экономических и деловых отношений между Азербайджаном и Грузией.

Он также напомнил, что первый CEO Lunch Tbilisi с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили состоялся 29 сентября в Грузии в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia. Третий CEO Lunch Tbilisi состоится 1 декабря 2017 года. В марте 2018 года при поддержке правительств Грузии и Азербайджана состоится 5-й Международный Caspian Energy Forum, на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Caspian European Club ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов.