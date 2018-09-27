 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр экономразвития России: Торгово-экономические связи с Азербайджаном углубляются

    Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Россия состоится в ближайшее время
    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/  "Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном пройдет в ближайшее время". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в Баку.

     По его словам, летом текущего года состоялась перезагрузка взаимоотношений – был сформирован новый состав межправительственной комиссии. "В ближайшие пару месяцев пройдет очередное заседание комиссии", - сообщил М.Орешкин.

    Министр экономического развития России отметил, что торгово-экономические связи между странами углубляются: 

    "Ведется планомерная работа над снятием барьеров в развитии экономического сотрудничества. Будем активно работать над совместными комплексными проектами в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д.". 

    По его словам, серьезно возрастает роль бизнеса в реализации подобных проектов.

    "Важную роль также должны сыграть регионы, где будут размещаться новые производства", - отметил министр экономического развития России.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi