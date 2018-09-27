Министр экономразвития России: Торгово-экономические связи с Азербайджаном углубляются

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном пройдет в ближайшее время".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в Баку.

По его словам, летом текущего года состоялась перезагрузка взаимоотношений – был сформирован новый состав межправительственной комиссии. "В ближайшие пару месяцев пройдет очередное заседание комиссии", - сообщил М.Орешкин.

Министр экономического развития России отметил, что торгово-экономические связи между странами углубляются:

"Ведется планомерная работа над снятием барьеров в развитии экономического сотрудничества. Будем активно работать над совместными комплексными проектами в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д.".

По его словам, серьезно возрастает роль бизнеса в реализации подобных проектов.

"Важную роль также должны сыграть регионы, где будут размещаться новые производства", - отметил министр экономического развития России.