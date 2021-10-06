Министр экономики: За 9 месяцев этого года число налогоплательщиков увеличилось на 5%

Мы наблюдаем растущую экономическую динамику и в количестве налогоплательщиков.

Мы наблюдаем растущую экономическую динамику и в количестве налогоплательщиков.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии “Финансирование устойчивого развития и "зеленое" восстановление после пандемии COVID-19” в Баку.

“За 9 месяцев этого года количество налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5%. Поддержка бизнеса на глобальном уровне, в том числе в нашей стране, а также вакцинация повлияли на прогнозы международных финансовых институтов в отношении Азербайджана, и они улучшили наши прогнозы экономического роста на этот год. В целом за последние 10 лет проведенные в стране структурные реформы, диверсификация экономики превратили ненефтегазовый сектор в ведущий фактор развития экономики, удельный вес которого в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) вырос с 48% до 70%”,- отметил он.