О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр экономики: За 9 месяцев этого года число налогоплательщиков увеличилось на 5%

Министр экономики: За 9 месяцев этого года число налогоплательщиков увеличилось на 5% Мы наблюдаем растущую экономическую динамику и в количестве налогоплательщиков.
Бизнес
6 октября 2021 г. 12:11
Министр экономики: За 9 месяцев этого года число налогоплательщиков увеличилось на 5%

Мы наблюдаем растущую экономическую динамику и в количестве налогоплательщиков.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии “Финансирование устойчивого развития и "зеленое" восстановление после пандемии COVID-19” в Баку.

“За 9 месяцев этого года количество налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5%. Поддержка бизнеса на глобальном уровне, в том числе в нашей стране, а также вакцинация повлияли на прогнозы международных финансовых институтов в отношении Азербайджана, и они улучшили наши прогнозы экономического роста на этот год. В целом за последние 10 лет проведенные в стране структурные реформы, диверсификация экономики превратили ненефтегазовый сектор в ведущий фактор развития экономики, удельный вес которого в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) вырос с 48% до 70%”,- отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: “Bu ilin 9 ayında vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb”

Другие новости из категории

Алессандро Фракассетти: У Азербайджана появилась невероятная возможность для развития
Алессандро Фракассетти: У Азербайджана появилась невероятная возможность для развития
6 октября 2021 г. 12:29
Микаил Джаббаров: планы Азербайджана по Карабаху - в русле целей устойчивого развития
Микаил Джаббаров: планы Азербайджана по Карабаху - в русле целей устойчивого развития
6 октября 2021 г. 12:28
Будет утверждена 5-летняя стратегия социально-экономического развития Азербайджана
Будет утверждена 5-летняя стратегия социально-экономического развития Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:23
Азербайджан привлек 57 млрд долларов прямых иностранных инвестиций за 10 лет 
Азербайджан привлек 57 млрд долларов прямых иностранных инвестиций за 10 лет 
6 октября 2021 г. 12:15
Микаил Джаббаров: Пакет помощи в связи с пандемией охватил 5 млн граждан
Микаил Джаббаров: Пакет помощи в связи с пандемией охватил 5 млн граждан
6 октября 2021 г. 12:08
В Баку обсуждено азербайджано-турецкое экономическое сотрудничество
ФотоВ Баку обсуждено азербайджано-турецкое экономическое сотрудничество
6 октября 2021 г. 10:31
Деловая активность в еврозоне незначительно сократилась
Деловая активность в еврозоне незначительно сократилась
5 октября 2021 г. 21:55
Японская компания хочет открыть табачный завод в Карабахе
Японская компания хочет открыть табачный завод в Карабахе
5 октября 2021 г. 18:03
В Баку пройдет Международный бизнес-форум
ФотоВ Баку пройдет Международный бизнес-форум
5 октября 2021 г. 17:40
Глава ГТК Азербайджана встретился с вице-президентом компании BP 
Глава ГТК Азербайджана встретился с вице-президентом компании BP 
5 октября 2021 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi