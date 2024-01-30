Министр экономики встретился с победителями конкурса Yüksəliş

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş (Восхождение) Фаридом Исаевым и Асадом Гурбанзаде.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş (Восхождение) Фаридом Исаевым и Асадом Гурбанзаде.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Министр поздравил победителей с достигнутыми результатами и подчеркнул значимость конкурса для их дальнейшего развития.

Говоря о предстоящих в рамках программы менторства задачах, М.Джаббаров поделился своим видением подготовки индивидуального плана развития и перспективных направлений деятельности для повышения управленческих навыков, дал рекомендации по повышению знаний и навыков.

Ф.Исаев и А.Гурбанзаде отметили, что заинтересованы в изучении современных методов управления экономикой и передовых технологий. Было отмечено, что программа менторства будет полезна для получения опыта.

Победители конкурса Yüksəliş выразили благодарность за созданные в рамках программы менторства возможности.