Министр экономики встретился с победителями конкурса Yüksəliş

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках менторской программы провел встречи с победителями конкурса "Yüksəliş" Фаридом Исаевым и Асадом Гурбанзаде.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках менторской программы провел встречи с победителями конкурса "Yüksəliş" Фаридом Исаевым и Асадом Гурбанзаде.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в ходе встреч были обсуждены дальнейшие шаги в рамках менторской программы.

Министр экономики подчеркнул, что победители конкурса постоянно стремятся повысить свой профессиональный уровень, и отметил, что человеческие ресурсы с высоким интеллектом являются незаменимым активом для любой страны.

Победители конкурса "Yüksəliş" отметили, что встречи в рамках менторской программы и интересные дискуссии по различным направлениям с представителями государственного и частного сектора, международных консалтинговых компаний сыграли большую роль в их личностном развитии.

На встрече состоялся обмен мнениями о деятельности молодежи в направлении личностного развития и полученном ими новом опыте. Были определены дальнейшие шаги в рамках менторской программы.