Министр экономики Турции прибыл в Азербайджан

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев турецкого министра встретили официальные лица Азербайджана, а также сотрудники посольства Турции в Азербайджане.

В ходе визита Н.Зейбекчи встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, первым заместителем премьер-министра Ягубом Эйюбовым и другими официальными лицами.

В ходе встреч будут обсуждены пути дальнейшего развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Также возможно подписание ряда документов.