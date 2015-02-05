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    Министр экономики Турции прибыл в Азербайджан

    Нихат Зейбекчи обсудит в Азербайджане пути дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев турецкого министра встретили официальные лица Азербайджана, а также сотрудники посольства Турции в Азербайджане.

    В ходе визита Н.Зейбекчи встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, первым заместителем премьер-министра Ягубом Эйюбовым и другими официальными лицами.

    В ходе встреч будут обсуждены пути дальнейшего развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Также возможно подписание ряда документов.

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