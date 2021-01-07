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Министр экономики: Темпы экономического роста прогнозируются в 3,4% в этом году

Министр экономики: Темпы экономического роста прогнозируются в 3,4% в этом году Наши прогнозы более оптимистичны, чем прогнозы Международного валютного фонда, Всемирного банка по экономике Азербайджана на 2021 год
Бизнес
7 января 2021 г. 12:55
Министр экономики: Темпы экономического роста прогнозируются в 3,4% в этом году

"При планировании макроэкономических показателей на 2021 год именно масштабные восстановительно-строительные работы на деоккупированных территориях играют роль одного из драйверов активного роста в ненефтяном секторе и в экономике в целом. Наши прогнозы более оптимистичны, чем прогнозы Международного валютного фонда, Всемирного банка по экономике Азербайджана на 2021 год (в октябре)".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Ильхама Алиева.

“Наши прогнозы вдвое выше. Если они прогнозируют темпы роста в пределах 1,7-2%, то на основе принятых параметров мы планируем темпы экономического роста в 3,4%”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: “Bu il iqtisadi artım tempini 3,4% planlaşdırırıq”

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