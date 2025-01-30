Министр экономики Словении весной посетит Азербайджан

В Баку в марте состоится первое заседание совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией.

В Баку в марте состоится первое заседание совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по инвестициям, предпринимательству и интернационализации Словении (SPIRIT).

"С 10 по 13 марта Баку посетит бизнес-миссия Словении, организованная SPIRIT и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в сотрудничестве с министерством экономики, туризма и спорта и министерством Европы и иностранных дел Словении. Бизнес-миссия состоится в рамках визита министра экономики, туризма и спорта Словении Матьяжа Хана в Азербайджан”, - сообщили в SPIRIT.

В рамках визита состоится первое заседание совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией. Также запланированы бизнес-форум, встречи в формате B2B и неформальные переговоры.

“Основная цель бизнес-миссии — познакомить словенские компании с бизнес-средой Азербайджана, способствовать установлению деловых контактов и заключению сделок с азербайджанскими компаниями. Считаем, что это внесет вклад в развитие торгово-экономических отношений между Словенией и Азербайджаном и инвестиционного сотрудничества”, - заявили в ведомстве.

По данным SPIRIT, Словения нацелена на развитие сотрудничества с Азербайджаном в таких сферах, как фармацевтическая и химическая промышленность, малые гидроэлектростанции, фотоэлектрические системы, ИКТ, строительство инфраструктуры, электротехническая промышленность, туризм, спорт и др.