О нас

Министр экономики Словении весной посетит Азербайджан

Министр экономики Словении весной посетит Азербайджан В Баку в марте состоится первое заседание совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией.
Бизнес
30 января 2025 г. 13:54
Министр экономики Словении весной посетит Азербайджан

В Баку в марте состоится первое заседание совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по инвестициям, предпринимательству и интернационализации Словении (SPIRIT).

"С 10 по 13 марта Баку посетит бизнес-миссия Словении, организованная SPIRIT и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в сотрудничестве с министерством экономики, туризма и спорта и министерством Европы и иностранных дел Словении. Бизнес-миссия состоится в рамках визита министра экономики, туризма и спорта Словении Матьяжа Хана в Азербайджан”, - сообщили в SPIRIT.

В рамках визита состоится первое заседание совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Словенией. Также запланированы бизнес-форум, встречи в формате B2B и неформальные переговоры.

“Основная цель бизнес-миссии — познакомить словенские компании с бизнес-средой Азербайджана, способствовать установлению деловых контактов и заключению сделок с азербайджанскими компаниями. Считаем, что это внесет вклад в развитие торгово-экономических отношений между Словенией и Азербайджаном и инвестиционного сотрудничества”, - заявили в ведомстве.

По данным SPIRIT, Словения нацелена на развитие сотрудничества с Азербайджаном в таких сферах, как фармацевтическая и химическая промышленность, малые гидроэлектростанции, фотоэлектрические системы, ИКТ, строительство инфраструктуры, электротехническая промышленность, туризм, спорт и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sloveniyanın iqtisadiyyat naziri yazda Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке Slovenia's Economy Minister to boost economic ties with Azerbaijan

Другие новости из категории

Азербайджан начал закупать консервированную говядину из Австралии
Азербайджан начал закупать консервированную говядину из Австралии
30 января 2025 г. 13:32
Азербайджан возобновил импорт нута из Кыргызстана
Азербайджан возобновил импорт нута из Кыргызстана
30 января 2025 г. 13:19
SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в OpenAI на сумму $15-25 млрд
SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в OpenAI на сумму $15-25 млрд
30 января 2025 г. 12:50
Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности налогового сотрудничества
Азербайджан и Швейцария обсудили новые возможности налогового сотрудничества
30 января 2025 г. 12:27
В Азербайджане на аукцион выставят два судна
В Азербайджане на аукцион выставят два судна
30 января 2025 г. 11:21
Посольство Британии: Новый торговый посланник поможет укрепить партнерство с Азербайджаном
Посольство Британии: Новый торговый посланник поможет укрепить партнерство с Азербайджаном
30 января 2025 г. 09:39
Пятерка богатейших людей планеты за сутки потеряла $23,9 млрд
Пятерка богатейших людей планеты за сутки потеряла $23,9 млрд
30 января 2025 г. 02:31
Азербайджан и Турция обсудили укрепление экономического партнерства
Азербайджан и Турция обсудили укрепление экономического партнерства
29 января 2025 г. 17:46
Азербайджан возобновил экспорт вафель в Ливию
Азербайджан возобновил экспорт вафель в Ливию
29 января 2025 г. 16:46
В Анкаре прошел бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан
ФотоВ Анкаре прошел бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан
29 января 2025 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi