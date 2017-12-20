Министр экономики России прибудет в Баку

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ 25 декабря министр экономического развития России Максим Орешкин совершит рабочий визит в Баку.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства.

По информации, запланирована встреча с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым. Максим Орешкин примет участие в расширенном заседании Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов и открытии представительства АО "РЭЦ" в Азербайджане.

В ходе заседания участники обсудят текущее состояние и перспективы торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном, в том числе в таких значимых отраслях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и туризм. Ключевыми темами заседания станут продвижение инвестиционных проектов и инициатив, а также улучшение условий взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

Участие в расширенном заседании примут представители федеральных органов исполнительной власти и делового сообщества России и Азербайджана. На заседании также будут присутствовать председатель Азербайджано-Российского делового совета Искандер Халилов и председатель Российско-Азербайджанского делового совета Петр Фрадков.

По завершении заседания в присутствии министров экономик двух стран будут подписаны меморандумы о намерении между российскими и азербайджанскими компаниями, а также пройдут В2В встречи и биржа деловых контактов.