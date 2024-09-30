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Министр: Развитие "зеленой экономики" стало необходимостью

Министр: Развитие "зеленой экономики" стало необходимостью Климатические изменения в мире, сокращение природных ресурсов и растущий спрос диктуют необходимость перехода к "зеленой экономике".
Бизнес
30 сентября 2024 г. 11:07
Министр: Развитие зеленой экономики стало необходимостью

Климатические изменения в мире, сокращение природных ресурсов и растущий спрос диктуют необходимость перехода к "зеленой экономике".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, это также стало важным фактором устойчивого развития каждой страны.

"По расчетам Всемирного банка, в результате последствий изменения климата мировой ВВП будет снижаться на 1,5-5% ежегодно до 2050 года. Изменение климата нарушает экологический баланс и отрицательно влияет на биоразнообразие. Эти факторы подтверждают необходимо незамедлительных действий для смягчения глобальных последствий изменения климата", - отметил министр.

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Версия на английском языке Minister: Development of green economy is necessary
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: "Yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı zəruri olub"

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