Министр: Развитие "зеленой экономики" стало необходимостью

Климатические изменения в мире, сокращение природных ресурсов и растущий спрос диктуют необходимость перехода к "зеленой экономике".

Климатические изменения в мире, сокращение природных ресурсов и растущий спрос диктуют необходимость перехода к "зеленой экономике".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, это также стало важным фактором устойчивого развития каждой страны.

"По расчетам Всемирного банка, в результате последствий изменения климата мировой ВВП будет снижаться на 1,5-5% ежегодно до 2050 года. Изменение климата нарушает экологический баланс и отрицательно влияет на биоразнообразие. Эти факторы подтверждают необходимо незамедлительных действий для смягчения глобальных последствий изменения климата", - отметил министр.