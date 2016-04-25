​Министр экономики Азербайджана прокомментировал обращение руководителей сети супермаркетов

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Совместное обращение руководителей сети крупных супермаркетов к министру экономики связано с рядом вопросов по законодательству.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, комментируя обращение предпринимателей в министерство.

По словам Ш.Мустафаева, в настоящее время соответствующий вопрос рассматривается совместно с министерством налогов: "Руководители супермаркетов подняли вопрос о проблемах в связи с поэтапным привлечением к налогообложению продажи сельхозпродукции. Сейчас мы рассматриваем этот вопрос".