 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Министр экономики Азербайджана прокомментировал обращение руководителей сети супермаркетов

    Вопрос рассматривается совместно с министерством налогов

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Совместное обращение руководителей сети крупных супермаркетов к министру экономики связано с рядом вопросов по законодательству.

    Как передает Report, об этом заявил  журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, комментируя обращение предпринимателей в министерство.

    По словам Ш.Мустафаева, в настоящее время соответствующий вопрос рассматривается совместно с министерством налогов: "Руководители супермаркетов подняли вопрос о проблемах в связи с поэтапным привлечением к налогообложению продажи сельхозпродукции. Сейчас мы рассматриваем этот вопрос". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi