Министр экономики: Продажа акций SOCAR не планируется

Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга, которому поручено управление 21 государственной компанией, окажет положительное влияние на экономическое развитие страны.

Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга, которому поручено управление 21 государственной компанией, окажет положительное влияние на экономическое развитие страны.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

“Мы ожидаем роста добавленной стоимости для акционеров и экономики”, - добавил он.

По мнению министра, хотя не все госкомпании приватизированы, для инвесторов должен быть сформирован одинаковый подход. А это требует многих изменений в управлении компаний.

“В этом году не предусмотрена продажа акций госкомпаний, в том числе Государственной нефтяной компании (SOCAR). Однако Азербайджан намерен реализовать новую программу приватизации, и мы будем продвигать новые активы, которые до сих пор не предлагали”, - сказал М.Джаббаров.

"Мы не считаем правильным проводить приватизацию ради приватизации или идти на приватизацию на конкретный срок. По этой причине мы решили создать инвестиционный холдинг, который позволит нам работать и увеличивать акционерную стоимость”, - подчеркнул министр.

Он также добавил, что освобождение Карабаха от оккупации не только принесет стабильность в регион, но и создаст условия для превращения Азербайджана в хаб с точки зрения торговли и транзита продукции: "Армения тоже может участвовать в процессах. Президент Ильхам Алиев четко заявил, что у Азербайджана нет проблем ни с одним соседом. Взаимное сотрудничество пойдет на пользу всем странам региона. Совместная комиссия, созданная Россией, Азербайджаном и Арменией, начнет работу в этом месяце".