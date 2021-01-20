Министр экономики: Продажа акций SOCAR не планируется

Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга, которому поручено управление 21 государственной компанией, окажет положительное влияние на экономическое развитие страны.
Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
“Мы ожидаем роста добавленной стоимости для акционеров и экономики”, - добавил он.
По мнению министра, хотя не все госкомпании приватизированы, для инвесторов должен быть сформирован одинаковый подход. А это требует многих изменений в управлении компаний.
“В этом году не предусмотрена продажа акций госкомпаний, в том числе Государственной нефтяной компании (SOCAR). Однако Азербайджан намерен реализовать новую программу приватизации, и мы будем продвигать новые активы, которые до сих пор не предлагали”, - сказал М.Джаббаров.
"Мы не считаем правильным проводить приватизацию ради приватизации или идти на приватизацию на конкретный срок. По этой причине мы решили создать инвестиционный холдинг, который позволит нам работать и увеличивать акционерную стоимость”, - подчеркнул министр.
Он также добавил, что освобождение Карабаха от оккупации не только принесет стабильность в регион, но и создаст условия для превращения Азербайджана в хаб с точки зрения торговли и транзита продукции: "Армения тоже может участвовать в процессах. Президент Ильхам Алиев четко заявил, что у Азербайджана нет проблем ни с одним соседом. Взаимное сотрудничество пойдет на пользу всем странам региона. Совместная комиссия, созданная Россией, Азербайджаном и Арменией, начнет работу в этом месяце".