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Министр экономики: Продажа акций SOCAR не планируется

Министр экономики: Продажа акций SOCAR не планируется Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга, которому поручено управление 21 государственной компанией, окажет положительное влияние на экономическое развитие страны.
Бизнес
20 января 2021 г. 16:00
Министр экономики: Продажа акций SOCAR не планируется

Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга, которому поручено управление 21 государственной компанией, окажет положительное влияние на экономическое развитие страны.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

“Мы ожидаем роста добавленной стоимости для акционеров и экономики”, - добавил он.

По мнению министра, хотя не все госкомпании приватизированы, для инвесторов должен быть сформирован одинаковый подход. А это требует многих изменений в управлении компаний.

“В этом году не предусмотрена продажа акций госкомпаний, в том числе Государственной нефтяной компании (SOCAR). Однако Азербайджан намерен реализовать новую программу приватизации, и мы будем продвигать новые активы, которые до сих пор не предлагали”, - сказал М.Джаббаров.

"Мы не считаем правильным проводить приватизацию ради приватизации или идти на приватизацию на конкретный срок. По этой причине мы решили создать инвестиционный холдинг, который позволит нам работать и увеличивать акционерную стоимость”, - подчеркнул министр.

Он также добавил, что освобождение Карабаха от оккупации не только принесет стабильность в регион, но и создаст условия для превращения Азербайджана в хаб с точки зрения торговли и транзита продукции: "Армения тоже может участвовать в процессах. Президент Ильхам Алиев четко заявил, что у Азербайджана нет проблем ни с одним соседом. Взаимное сотрудничество пойдет на пользу всем странам региона. Совместная комиссия, созданная Россией, Азербайджаном и Арменией, начнет работу в этом месяце".

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: "SOCAR-ın səhmlərinin satışı planlaşdırılmır"

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