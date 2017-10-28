Министр экономики: По железной дороге БТК пассажиры и грузы смогут достичь Лондона

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По железной дороге Баку - Тбилиси - Карс (БТК) пассажиры и грузы смогут достичь Лондона (Великобритания).

Как сообщает Report, об этом на встрече с коллегой из Турции Нихатом Зейбекчи заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, проект БТК исторический, и Азербайджан и Турция играют важную роль в этом проекте.

"Есть сотрудничество с Турцией в сфере инвестиций. Сумма инвестиций Азербайджана в Турции превысила 10 млрд долларов США. В Турции действует более 2 тыс. азербайджанских компаний, а в Азербайджане более 3 тыс. турецких компаний. В ненефтяном секторе Турция является первой страной, вложившей инвестиции в Азербайджан. В нефтяном секторе нашей страны действует турецкая компания "Тюрк Петроллары Аноним Ширкети" (TPAO). TPAO уже вернула вложенные 9 млрд долларов инвестиций и дополнительно получила прибыль более 9 млрд долларов. В целом турецкие компании приняли участие в 182 проектах Азербайджана с инвестициями более 11 млрд долларов", - отметил министр.