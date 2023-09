Министр экономики обсудил с председателем компании Wenzhou Nixin Trading возможности сотрудничества

В ходе визита в Пекин министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателем компании Wenzhou Nixin Trading Co.Ltd. Фань Цзяньшанем, стороны обсудили потенциальные возможности сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана написал в социальной сети "X".

"Мы обсудили деловую и инвестиционную среду в Азербайджане, работы, проводимые компанией по проекту строительства завода по производству керамической плитки в нашей стране", - говорится в публикации.