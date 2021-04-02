Министр экономики о совместном азербайджано-турецком инвестиционном фонде

Об этом заявил министр Микаил Джаббаров на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям

Согласно договоренности, достигнутой в феврале этого года в рамках азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в настоящее время между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", принадлежащим Министерству экономики, и представителями Фонда благосостояния Турции ведутся обсуждения по созданию совместного инвестиционного фонда.

Как сообщает Report, об этом заявил министр Микаил Джаббаров на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям.

"Создание совместного азербайджано-турецкого инвестиционного фонда может обеспечить гибкое финансирование стратегически важных инвестиционных проектов, охватывающих приоритетные сферы", - отметил он.