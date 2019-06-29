Министр экономики назвал приоритетные сферы для швейцарских инвестиций в Азербайджане

В рамках визита в Швейцарию делегация Азербайджана во главе с министром экономики Шахин Мустафаевым встретилась с федеральным советником Швейцарской конфедерации, руководителем федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Гри Пармелином.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минэкономики Азербайджана.

Ш.Мустафаев отметил, что Азербайджан придает особое значение двусторонним связям со Швейцарией и заинтересован в расширении этих связей во всех сферах.

Министр отметил, что в торгово-экономических связях между двумя странами наблюдается положительная динамика. Во внешней торговле Швейцарии со странами Южного Кавказа Азербайджан занимает основное место. В 2018 году товарооборот вырос в 2,7 раза, за 5 месяцев 2019 года – в 8,8 раза. Вместе с тем, существует большой потенциал для развития торгово-экономических связей. Успешное сотрудничество осуществляется в энергетической, образовательной, инвестиционной сферах. Из 844 млн долларов инвестиций, вложенных швейцарской стороной в Азербайджан, около 780 млн долларов были направлены в ненефтяной сектор.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что высоко ценятся связи с Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) и Агентством сотрудничества и развития и отметил, что в рамках сотрудничества с данными структурами реализовано более 60 проектов. Отметив важность расширения двустороннего сотрудничества, Ш.Мустафаев рассказал о возможностях взаимодействия в сфере создания в Азербайджане совместных предприятий в области здравоохранения, фармацевтики, продовольствия, химико-промышленной сфере, а также в сфере развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, швейцарские компании могут быть привлечены к агропаркам в Азербайджане, вести обмен опытом в сфере передовых технологий, аграрных исследований, расширить сотрудничество в области туризма, промышленных парков и др.

Министр проинформировал о транспортно-транзитных возможностях Азербайджана. Было отмечено, что пролегающий по территории Азербайджана международный транспортный коридор Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также Бакинский международный морской торговый порт, отвечающие современным стандартам автодороги еще больше расширяют эти возможности.

Федеральный советник Швейцарской конфедерации, руководитель федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Гри Пармелин высказал свое мнение о направлениях развития торгово-экономического сотрудничества.

Стороны обсудили расширение взаимодействия в различных направлениях экономики и торговли, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече принимала участие посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова.