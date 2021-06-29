Министр экономики: Мы поощряем инвесторов из ОАЭ расширять проекты в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

На прошлой неделе Азербайджан посетила делегация во главе с министром экономики Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Тугом аль Марри. В интервью Report министр экономики ОАЭ поведал о сотрудничестве своей страны с Азербайджаном. Представляе

На прошлой неделе Азербайджан посетила делегация во главе с министром экономики Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Тугом аль Марри. В интервью Report министр экономики ОАЭ поведал о сотрудничестве своей страны с Азербайджаном.

Представляем вниманию читателей это интервью.

- Как вы оцениваете нынешний уровень отношений между Азербайджаном и ОАЭ?

- ОАЭ и Азербайджан связывают прочные отношения, опирающиеся не только на взаимные интересы, но и исторические, человеческие факторы. Экономические и торговые отношения между нашими странами чрезвычайно продуктивны и эффективны. Наши отношения зиждутся на прочных основах общности экономических взглядов и стратегий дальнейшего развития.

В настоящее время существует множество торговых и инвестиционных возможностей для дальнейшего развития нашего партнерства и повышения его до уровня, отражающего реальные возможности двух дружественных стран. Азербайджан одним из первых поддержал предложение Дубая принять выставку Expo-2020. Азербайджан с его уникальным климатом, безопасностью, гостеприимством и географической близостью стал излюбленным местом для наших жителей в плане путешествий, туризма, работы и образования. Мы поощряем инвесторов и компании ОАЭ расширять свои инвестиции и проекты в Азербайджане. Отношения между нашими странами стремительно развиваются. ОАЭ и Азербайджан в равной степени привержены развитию взаимных связей и расширению сотрудничества. В настоящее время крупнейшим торговым партнером Азербайджана среди стран, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива, является ОАЭ. Согласно статистическим данным за 2019 год по количеству туристов, приезжающих в Азербайджан, ОАЭ находятся на шестом месте. Обе стороны заинтересованы в совместных инициативах по определению инвестиционных возможностей, развитию торговых и деловых связей.

Абдуллой бин Тугом аль Марри

- Как пандемия коронавируса повлияла на отношения между странами? Что предстоит сделать для развития экономических отношений между странами в постпандемический период?

- В настоящее время объем инвестиций ОАЭ в Азербайджан составляет 2,2 миллиарда долларов США. Объем инвестиций Азербайджана в ОАЭ составляет более 350 миллионов долларов США. В 2019 году товарооборот между странами увеличился на 21,3%. Согласно статистическим данным за 2019 год, 76% товарооборота Азербайджана со странами Персидского залива приходится на ОАЭ. Наряду с этим ОАЭ сыграли важную роль в росте туристического сектора Азербайджана. Пандемия коронавируса в 2020 году затронула отношения ОАЭ и Азербайджана, особенно туристический сектор. Но мы настроены оптимистично. Будут выдвинуты совместные инициативы по развитию двусторонних отношений, предприняты совместные усилия для дальнейшего развития связей в соответствующих сферах. Сотрудничество и взаимная поддержка между двумя странами ОАЭ, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и в рамках других международных организаций способствует установлению мира и безопасности в регионе. Продолжение таких инициатив, как бизнес-форумы, состоявшиеся в 2017 году между Азербайджаном и странами Персидского залива, представляют огромную значимость для достижения общих экономических и торговых целей между нашими странами.

- Азербайджан диверсифицирует экономику. Готовы ли Арабские Эмираты поддержать Азербайджан в этом процессе?

- Азербайджан обладает сильной экономикой. Ваша страна занимает важное место в регионе в плане сотрудничества с ОАЭ в области торговли, инвестиций, туризма и экономических связей. На последующем этапе мы станем свидетелями расширения проектов и взаимных инвестиций на рынках двух стран и изучения новых возможностей посредством четких, скоординированных механизмов.

Выступая с инициативами партнерства и сотрудничества, мы придаем большую значимость поощрению частного сектора обеих стран. Азербайджан может воспользоваться опытом ОАЭ по укреплению основ цифровой экономики и интеграции технологий 4-й Промышленной революции в будущие сектора. Изучение партнерства и совместных инициатив в этих областях может придать значительную ценность усилиям по диверсификации обеих стран.

- Как вы оцениваете сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ в энергетической сфере? Может ли ОАЭ расширить сотрудничество с Азербайджаном в этой области?

- ОАЭ и Азербайджан являются основными нефтедобывающими странами и играют активную роль в нефтегазовой сфере. Нефти и газу по-прежнему принадлежит значительный вклад в ВВП обеих стран. На 7-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан и ОАЭ договорились об укреплении рамок сотрудничества в нескольких жизненно важных секторах. Помимо энергетики, сюда входят торговля, инвестиции, транспорт, возобновляемые источники энергии, информационные и коммуникационные технологии, инновации, цифровая трансформация, образование, туризм, продовольственная и водная безопасность, окружающая среда и сельское хозяйство.

- Могут ли Азербайджан и ОАЭ расширить сотрудничество в области альтернативной энергетики?

- В этом направлении уже сделаны определенные шаги. Подготовлены соглашения о партнерстве между ОАЭ и действующими в этой области структурами Азербайджана, что положило начало новому этапу в секторе возобновляемой энергии Азербайджана. Проект предусматривает проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию первой в Азербайджане солнечной фотоэлектростанции мощностью 200 мегаватт.