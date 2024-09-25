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Министр экономики: Государство намерено поддерживать МСБ в процессе углеродного ценообразования

Министр экономики: Государство намерено поддерживать МСБ в процессе углеродного ценообразования Меры государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса в рамках процесса углеродного ценообразования включают реинвестирование собранных в этой отрасли средств, включая углеродные налоги, в развитие бизнеса.
Бизнес
25 сентября 2024 г. 12:03
Министр экономики: Государство намерено поддерживать МСБ в процессе углеродного ценообразования

Меры государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса в рамках процесса углеродного ценообразования включают реинвестирование собранных в этой отрасли средств, включая углеродные налоги, в развитие бизнеса.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на международной конференции по углеродному ценообразованию, организованной Государственной налоговой службой в Баку.

"Процесс декарбонизации и перехода на альтернативную энергетику в нашей стране будет поддерживаться всеми средствами, включая налоговую политику, которая является важным звеном экономических и политических процессов. Данный эффективный инструмент будет играть важную роль в привлечении частных инвестиций, борьбе с изменением климата и расширении использования "зеленых технологий".

Государственная налоговая служба изучает передовой международный опыт определения сферы применения экологических и "зеленых налогов". Меры Азербайджана по "зеленому переходу" не ограничиваются границами страны. Наша цель – реализация ряда региональных и даже глобальных инициатив. Мы можем внести большой вклад в этот процесс. Естественно, мы не должны выполнять это в одиночку. Для достижения максимального эффекта любой политики и инструментов необходимо действовать вместе с международными партнерами", - сказал он.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Carbon assessment to include state support for business dev't
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: "Karbon qiymətləndirilməsi biznesin inkişafına dövlət dəstəyini əhatə edəcək"

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