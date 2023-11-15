Министр экономики: Частный сектор необходимо привлекать к деятельности по реализации ЦУР

К деятельности по реализации целей устойчивого развития (ЦУР), наряду с государственным, крайне важно привлекать и частный сектор.

К деятельности по реализации целей устойчивого развития (ЦУР), наряду с государственным, крайне важно привлекать и частный сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Бакинском форуме на тему "Устойчивые финансы и инвестиции".

По словам министра, с этой целью при поддержке странового представительства Программы развития ООН был принят ряд мер для международных и местных инвесторов, а также для предприятий и стартапов, имеющих потенциал влияния: "В тоже время для привлечения инвестиций в ЦУР реализованы инвестиционная карта ЦУР (SDG Investment Map) и инициативы по исследованию инвестиционной экосистемы".

Министр отметил, что в Азербайджане внедряются различные механизмы государственной поддержки частного сектора, улучшается конкурентная среда, упрощаются административные процедуры, внедряются налоговые льготы и субсидии: "В результате этого бизнес-деятельность в стране приобрела широкие масштабы. Бизнесмены Азербайджана также активно участвуют в проектах, реализуемых в зарубежных странах, инвестируют в различные отрасли, признаны надежными партнерами. В настоящее время в стране насчитывается более 683 тысяч человек, активно занимающихся предпринимательской деятельностью. Доля частного сектора в ВВП составляет 86,5%, в занятости - более 78%. Сильный частный сектор способствует реализации конкурентоспособных проектов, созданию новых предприятий и рабочих мест. Это также одно из очень важных направлений среди целей устойчивого развития".