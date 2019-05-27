Министр экономики Азербайджана отправится с визитом в Екатеринбург в июле

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым отправится с визитом в Свердловскую область РФ.

Как сообщает Report, делегация примет участие на Х Международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

В состав делегации войдут государственные и частные компании.

Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров заявил, что впервые Азербайджан будет участвовать в работе выставки ИННОПРОМ на столь высоком официальном уровне: "Кроме этого, в принятии участия заинтересованы крупнейшие компании страны. Я уверен, что совместная работа с правительством Свердловской области по повестке переговоров, организации деловых встреч обозначит новые перспективные направления сотрудничества и даст импульс дальнейшему диалогу, который мы надеемся продолжить в ходе запланированного на этот год визита делегации Свердловской области в Азербайджан".

Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, в ней примут участие более 25 регионов России, а также делегации 80 иностранных государств. В настоящий момент свое участие подтвердили Австрия, Тайвань, Казахстан, Беларусь, Франция, Чехия, Словакия, Италия, Китай, Япония и Южная Корея.