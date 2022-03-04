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Министр экономики Азербайджана встретился с румынскими официальными лицами

Министр экономики Азербайджана встретился с румынскими официальными лицами Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлем Попеску и специальным представителем по стратегическим проектам Ана Бирчалл.
Бизнес
4 марта 2022 г. 17:16
Министр экономики Азербайджана встретился с румынскими официальными лицами

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлем Попеску и специальным представителем по стратегическим проектам Ана Бирчалл.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече в онлайн-формате министр экономики отметил успешное развитие связей с Румынией, важность взаимных визитов, встреч для расширения сотрудничества. Было отмечено, что азербайджано-румынское торгово-экономическое партнерство расширяется. В 2021 году, а также в январе этого года товарооборот между нашими странами увеличился. На встрече также обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, отмечена эффективная деятельность SOCAR в Румынии.

Министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску поделился мнениями о направлениях расширения связей, отметил возможности реализации совместных проектов в ряде отраслей экономики.

На встрече, в которой также принял участие первый вице-президент SOCAR, исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф, стороны обсудили вопросы усиления торгово-экономического, в том числе энергетического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение был подписан документ о продлении еще на 6 лет Меморандума о взаимопонимании, подписанного в июле 2016 года между азербайджанским SOCAR и румынским Transgaz.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın iqtisadiyyat naziri Rumıniya rəsmiləri ilə görüşüb

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