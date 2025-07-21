Министр экономики Азербайджана обсудит в Чехии вопросы экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джабаров 22 июля отправится с официальным визитом в Чехию для обсуждения путей укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров 22 июля отправится с официальным визитом в Чехию для обсуждения путей укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщил Report дипломатический источник.

В рамках визита планируется рассмотреть перспективы расширения взаимодействия в промышленной и торговой сферах.

Отметим, что на прошлой неделе Азербайджан посетила чешская делегация. В ходе двусторонних встреч стороны обменялись мнениями по вопросам экономического взаимодействия, развития транспортной инфраструктуры, а также обсудили общие приоритеты. Было подчеркнуто наличие значительного потенциала для взаимовыгодного и устойчивого партнерства.

Напомним, что 5-е заседание межправительственной смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Чехией состоялось 3 марта 2023 года в Праге.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами в январе-июне 2025 года составил 484,94 млн долларов США, что на 6,23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана составил 450,76 млн долларов (-8,41%), а импорт - 34,19 млн долларов (+36,69%).

По итогам 2024 года общий объем торговли между Азербайджаном и Чехией достиг 1,153 млрд долларов США, увеличившись на 50,31% по сравнению с предыдущим годом.