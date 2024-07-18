Министр экономики Азербайджана находится с визитом в Италии

В рамках делового визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Италию обсуждены вопросы повестки экономического сотрудничества и совместные инициативы по укреплению двусторонних отношений.

В рамках делового визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Италию обсуждены вопросы повестки экономического сотрудничества и совместные инициативы по укреплению двусторонних отношений.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, находящаяся с визитом в Италии делегация, возглавляемая министром экономики Микаилом Джаббаровым, провела встречу с сенатором парламента Италии Джулио Терзи.



На встрече подчеркнуто, что между Азербайджаном и Италией сложились успешные партнерские отношения в различных сферах экономики, включая торговлю, энергетику, транспорт и другие направления. Стороны обсудили приоритеты экономического сотрудничества и отметили важность увеличения новых инициатив.



Министр экономики также встретился с председателем парламентского Комитета по внешней торговле Андреа ди Джузеппе.

В ходе встречи подчеркнут высокий потенциал торгового партнерства с Италией, проведены обсуждения по реализации этих возможностей, в особенности развитие связей между субъектами предпринимательства и увеличение взаимных инвестиций. Отмечено, что созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда для инвесторов, в том числе льготы, предлагаемые в Свободной экономической зоне Алят, промышленных зонах, на освобожденных от оккупации территориях, открывают новые и эффективные бизнес возможности для итальянских компаний.



Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках визита в Италию провел встречу с президентом региона Лацио с Франческо Роккой. Стороны, в рамках азербайджано-итальянского партнерства, обсудили экономические вопросы, представляющие взаимный интерес с регионом Лацио и перспективы продвижения совместной деятельности в частном секторе.

Встреча продолжилась с участием представителей итальянских бизнес-структур. Между деловыми кругами состоялся обмен мнениями по налаживанию новых партнерских отношений в сферах промышленности, энергетике, в том числе зеленой энергетике, транспортно-логистической, сельском хозяйстве и других.

На встрече состоялись презентации о деловых и инвестиционных возможностях Азербайджана и региона Лацио.