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Министр экономики Азербайджана находится с визитом в Италии

Министр экономики Азербайджана находится с визитом в Италии В рамках делового визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Италию обсуждены вопросы повестки экономического сотрудничества и совместные инициативы по укреплению двусторонних отношений.
Бизнес
18 июля 2024 г. 11:46
Министр экономики Азербайджана находится с визитом в Италии

В рамках делового визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Италию обсуждены вопросы повестки экономического сотрудничества и совместные инициативы по укреплению двусторонних отношений.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, находящаяся с визитом в Италии делегация, возглавляемая министром экономики Микаилом Джаббаровым, провела встречу с сенатором парламента Италии Джулио Терзи.

На встрече подчеркнуто, что между Азербайджаном и Италией сложились успешные партнерские отношения в различных сферах экономики, включая торговлю, энергетику, транспорт и другие направления. Стороны обсудили приоритеты экономического сотрудничества и отметили важность увеличения новых инициатив.

Министр экономики также встретился с председателем парламентского Комитета по внешней торговле Андреа ди Джузеппе.
В ходе встречи подчеркнут высокий потенциал торгового партнерства с Италией, проведены обсуждения по реализации этих возможностей, в особенности развитие связей между субъектами предпринимательства и увеличение взаимных инвестиций. Отмечено, что созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда для инвесторов, в том числе льготы, предлагаемые в Свободной экономической зоне Алят, промышленных зонах, на освобожденных от оккупации территориях, открывают новые и эффективные бизнес возможности для итальянских компаний.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках визита в Италию провел встречу с президентом региона Лацио с Франческо Роккой. Стороны, в рамках азербайджано-итальянского партнерства, обсудили экономические вопросы, представляющие взаимный интерес с регионом Лацио и перспективы продвижения совместной деятельности в частном секторе.

Встреча продолжилась с участием представителей итальянских бизнес-структур. Между деловыми кругами состоялся обмен мнениями по налаживанию новых партнерских отношений в сферах промышленности, энергетике, в том числе зеленой энергетике, транспортно-логистической, сельском хозяйстве и других.

На встрече состоялись презентации о деловых и инвестиционных возможностях Азербайджана и региона Лацио.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's minister of economy visiting Italy
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov İtaliyadadır

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