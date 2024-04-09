Министр экономики Азербайджана находится на переговорах в Москве

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров находится с визитом в Москве для обсуждения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров находится с визитом в Москве для обсуждения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, министр встретился с вице-премьером и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Информацию о переговорах распространили пресс-службы ЦБ РФ и российского Кабмина.

Азербайджанский министр экономики и глава Центробанка поговорили об экономической ситуации в обеих странах, обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, затронули некоторые аспекты российско-азербайджанской финансовой повестки.

Напомним, что в ходе визита министра экономического развития России Максима Решетникова в начале марта 2024 года в Баку призвал расширять взаимодействие между банками двух стран и подключить азербайджанские банки к системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Кроме того, в Москве также состоялись переговоры М.Джаббарова и Д. Мантурова.

"Российско-азербайджанская торговля демонстрирует хорошую динамику. Наше взаимодействие в области промышленности развивается в целом позитивно – реализуется ряд крупных кооперационных проектов в ключевых отраслях экономики", – сказал Д.Мантуров.

В качестве примера вице-премьер привел такие отрасли, как автомобилестроение и железнодорожное машиностроение, отметил также авиастроение и фармацевтику. Кроме того, министр заявил о большом потенциале, который существует в онлайн-торговле.

Д. Мантуров также пригласил азербайджанского министра на международную промышленную выставку "Иннопром". Она пройдет в Екатеринбурге в июле.

Как сообщил еще в марте в ходе встречи с М.Решетниковым в Баку министр экономики Азербайджана заметил, что существует большой потенциал для наращивания связей с Россией в промышленности, транспорте, охране окружающей среды, сельском хозяйстве, а также для новых направлений сотрудничества. "Реализация этого потенциала для нас – основной приоритет в экономической повестке", – подчеркнул М. Джаббаров.

Отметим, что Россия входит в пятерку крупнейших инвесторов в азербайджанскую экономику. По итогам прошлого года страна инвестировала в Азербайджан почти около 274 млн долларов США. Сейчас на территории республики реализуются различные проекты с российским участием на общую сумму почти в 624 млн долларов США – от IT и авиастроения до медицинской и легкой промышленности.

По итогам 2023 года товарооборот достиг планки в 4,1 млрд долларов США и вырос в физических объемах почти на треть. При этом больше половины российско-азербайджанской торговли осуществляется в национальных валютах – 54,2%.

С Азербайджаном сотрудничают более 70 российских субъектов. Наиболее активно развивают торговые связи с Азербайджаном Москва и Санкт-Петербург, Московская, Челябинская, Нижегородская, Свердловская и Саратовская области, Ставропольский и Краснодарский края, Республика Татарстан.