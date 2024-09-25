Министр экономики: Азербайджан является одним из основных участников глобального "зеленого перехода"

Сегодня Азербайджан является одним из основных участников глобального "зеленого перехода".

Сегодня Азербайджан является одним из основных участников глобального "зеленого перехода".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на международной конференции по оценке выбросов углерода, организованной Государственной налоговой службой в Баку.

"Тесная координация целей нашей страны в области изменения климата с глобальными вызовами уже поспособствовала формированию определенного опыта. "Зеленые проекты", которые мы реализуем с крупными энергетическими компаниями, направлены на трансформацию Азербайджана в страну "чистой энергии" и стимулирование инвестиций, поддерживающих экологический баланс", - отметил министр.

Джаббаров добавил, что в стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы поставлены такие цели, как увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии на очередной среднесрочный период. В качестве примера можно привести добровольное обязательство Государственной нефтяной компании (SOCAR) по сокращению выбросов метана до нуля в рамках COP28, сказал он.

"Переход на альтернативные источники энергии является одним из наших приоритетов. Азербайджан - одна из стран с высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Мы привлекли иностранные инвестиции в этот сектор, строим солнечные и ветряные электростанции, активно изучаем возможности сотрудничества в таких сферах, как низкоуглеродные технологии, производство энергии из отходов, зеленый водород, биотопливо. К 2030 году за счет иностранных инвестиций будет реализовано более 8 ГВт проектов "зеленой энергии" на суше и на море, которые будут направлены на внутреннее потребление, декарбонизацию экономики и экспорт", - добавил он.