Министр экономики: Азербайджан намерен войти в группу стран с высокими доходами

В национальных приоритетах Азербайджана и в Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы поставлена задача дальнейшего развития ненефтегазовой экономики, усиления позиций в мировой экономике в результате развития человеческого капитала, в

В национальных приоритетах Азербайджана и в Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы поставлена задача дальнейшего развития ненефтегазовой экономики, усиления позиций в мировой экономике в результате развития человеческого капитала, вхождения в группу стран с высоким уровнем доходов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на II Бакинском форуме ”Устойчивые финансы и инвестиции" в Баку.

По его словам, реализация стратегии позволит развить ряд направлений: “В результате будет достигнут рост экономики страны в среднем на 3-4% в год, ненефтегазового ВВП - в среднем на 5% в год, доля частного сектора в экономике будет доведена до 88%. Кроме того, к 2026 году планируется рост объема ненефтегазового экспорта на 85% по сравнению с 2021 годом".