О нас

Министр экономики: Азербайджан намерен войти в группу стран с высокими доходами

Министр экономики: Азербайджан намерен войти в группу стран с высокими доходами В национальных приоритетах Азербайджана и в Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы поставлена задача дальнейшего развития ненефтегазовой экономики, усиления позиций в мировой экономике в результате развития человеческого капитала, в
Бизнес
15 ноября 2023 г. 12:37
Министр экономики: Азербайджан намерен войти в группу стран с высокими доходами

В национальных приоритетах Азербайджана и в Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы поставлена задача дальнейшего развития ненефтегазовой экономики, усиления позиций в мировой экономике в результате развития человеческого капитала, вхождения в группу стран с высоким уровнем доходов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на II Бакинском форуме ”Устойчивые финансы и инвестиции" в Баку.

По его словам, реализация стратегии позволит развить ряд направлений: “В результате будет достигнут рост экономики страны в среднем на 3-4% в год, ненефтегазового ВВП - в среднем на 5% в год, доля частного сектора в экономике будет доведена до 88%. Кроме того, к 2026 году планируется рост объема ненефтегазового экспорта на 85% по сравнению с 2021 годом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister of Economy: Azerbaijan aims to join group of high-income countries
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: "Azərbaycan yüksək gəlirli ölkələr qrupuna daxil olmağı hədəfləyir"

Экслюзивные новости

Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi