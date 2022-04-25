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Министр: Экономика стремительно восстанавливается в постпандемический период

Министр: Экономика стремительно восстанавливается в постпандемический период Экономика Азербайджана стремительно восстанавливается в постпандемический период, и эта тенденция продолжается.
Бизнес
25 апреля 2022 г. 12:37
Министр: Экономика стремительно восстанавливается в постпандемический период

Экономика Азербайджана стремительно восстанавливается в постпандемический период, и эта тенденция продолжается.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", которая прошла в Баку и была посвящена “Дню предпринимателя”.

“По итогам 2021 года темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) во всех значимых отраслях экономики, темпы роста промышленного производства, темпы роста ненефтяной экономики, темпы роста ненефтяного экспорта и их ускорение в 2022 году показывают, что проводимая государством политика дает желаемый результат. Это не значит, что мы решили все проблемы. Что для нас является важным сегодня? Какие ожидания у нас от государства по стимулированию инвестиций предпринимателей для дальнейшего расширения деятельности? Наша точка зрения - это доступ к финансам, улучшение доступа государства к новым рынкам, дальнейшее улучшение технических регламентов, таможенных пошлин".

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Версия на английском языке Minister: Economy rapidly recovering in post-pandemic period
Версия на азербайджанском языке Nazir: "İqtisadiyyat pandemiyadan sonra həddindən çox sürətlə bərpa olunub"

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