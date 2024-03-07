Министр экономического развития России посетит Азербайджан

Министр экономического развития России Максим Решетников 7 марта посетит с рабочей поездкой Баку.

Министр экономического развития России Максим Решетников 7 марта посетит с рабочей поездкой Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ожидается, что в ходе визита министр Решетников проведет встречу со своим азербайджанским коллегой министром экономики Микаилом Джаббаровым и председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

Максим Решетников также проведет встречу с российскими и азербайджанскими предпринимателями и посетит российское предприятие.

В ходе предстоящих встреч стороны рассмотрят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между странами, а также перспективы продвижения совместных проектов.