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Министр экономического развития России посетит Азербайджан

Министр экономического развития России посетит Азербайджан Министр экономического развития России Максим Решетников 7 марта посетит с рабочей поездкой Баку.
Бизнес
7 марта 2024 г. 12:03
Министр экономического развития России посетит Азербайджан

Министр экономического развития России Максим Решетников 7 марта посетит с рабочей поездкой Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ожидается, что в ходе визита министр Решетников проведет встречу со своим азербайджанским коллегой министром экономики Микаилом Джаббаровым и председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

Максим Решетников также проведет встречу с российскими и азербайджанскими предпринимателями и посетит российское предприятие.

В ходе предстоящих встреч стороны рассмотрят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между странами, а также перспективы продвижения совместных проектов.

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Версия на английском языке Russian Economic Development Minister to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın iqtisadi inkişaf naziri Azərbaycana səfərə gəlir

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