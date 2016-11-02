Министр: Двое предпринимателей обратились в министерство экономики в связи выплатами

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Предпринимателям, занимающимся экспортом товаров из Азербайджана, как и обещано, будет выплачиваться 3-6% от общей стоимости экспорта. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, уже двое предпринимателей обратились с этой целью в министерство экономики.

Ш.Мустафаев также рассказал о проделанных работах по продвижению бренда Made in Azerbaijan. По его словам, в рамках данных мероприятий будут открыты торговые представительства Азербайджана в России, Китае и ОАЭ.