Министр: До сих пор в экономику страны инвестировано более 250 млрд долларов

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "В 2004-2017 гг. экономика Азербайджана выросла в 3.2, ненефтяная экономика в 2.8, производство промышленной продукции в 2.6, сельское хозяйство в 1.7, ненефтяной экспорт в 4.1 раза".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, опубликованной в официальной прессе.

Министр отметил, что за этот период предпринимателям выдано более 2 млрд манатов кредитов:

"До сих пор в экономику страны инвестировано более 250 млрд долларов США, валютные резервы выросли в 24 раза – до 44 млрд долларов, за последние 15 лет в стране открылось более 1.9 млн рабочих мест. Зарплаты выросли примерно в 7, пенсии – 10 раз и более. Безработица снизилась на 5%, бедность – на 5.4%".

Ш.Мустафаев подчеркнул, что за последние 15 лет ненефтяной экспорт вырос в 4.1 раза.