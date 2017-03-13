Министр: Для роста товарооборота между Украиной и Азербайджаном есть все предпосылки

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Для Украины и Азербайджана имеет большое значение планомерное взаимовыгодное развитие торгово-экономических отношений в сфере агропромышленного комплекса и увеличения товарооборота.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во время встречи с делегацией Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым.

"Украина - мощный игрок в системе обеспечения мировой продовольственной безопасности. Агропромышленный комплекс нашей страны не только наращивает производство, но и увеличивает экспорт продукции. Считаю, что для роста товарооборота между Украиной и Азербайджаном есть все предпосылки", - отметил Тарас Кутовой.

В свою очередь, азербайджанская сторона выразила заинтересованность в увеличении товарооборота с Украиной как в количественных показателях, так и в расширении номенклатуры поставок. В частности, из Украины - подсолнечного масла, зерновых, сои, кукурузы, мяса, шоколада. В Украину - овощей, фундука, вина, чая и т.д. Также делегация Азербайджана считает перспективным участие в инвестиционных проектах аграрного сектора Украины.

В 2016 г. объемы украинского-азербайджанской торговли товарами и услугами составили 320,31 млн. долларов.