Министр экономики Азербайджана: Будем поощрять производство продукции, в которой нуждается российский рынок - ИНТЕРВЬЮ

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев дал интервью информационному агентству Report:

- Возможно ли предоставление новых привилегий отечественным компаниям для расширения их доступа на зарубежные рынки и какая работа осуществляется в данной сфере?

- Государство создало благоприятные условия для развития экспорта азербайджанских товаров, многое сделано для продвижения экспорта. Наши экспортеры широко используют механизмы поощрения экспорта, утвержденные указами президента страны, которые также применяются в международной практике. Компании участвуют в экспортных миссиях, международных выставках, с целью поощрения экспорта ненефтяной продукции выделяются средства. За последние три года азербайджанские компании получили по линии государственных средств более 13 млн манатов на поощрение экспорта.

В то же время, по заявкам компаний проводятся рыночные исследования. Если компания заинтересована в экспорте продукции на какой-либо рынок, она подает заявку в Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), который за счет госсредств изучает рынок, спрос, требования к качеству, оценивает стандарты и информирует об этом компанию.

В то же время отмечу, что экспортируемая отечественная продукция не облагается налогом и освобождается от экспортных таможенных пошлин.

Кроме того, упрощены процедуры экспорта, применяется система пропуска "Зеленый коридор", благодаря которой экспортеры могут поставлять свою продукцию на зарубежные рынки в короткие сроки.

Отмечу, что правительство Азербайджана ведет очень серьезную работу со странами, которые считаются экспортными рынками для отечественной продукции. Мы хотим, чтобы азербайджанские производители заранее получали информацию о потребностях этих рынков в долгосрочной перспективе и могли организовывать производство, основываясь на более серьезных расчетах.

- Какие товары экспортируются из Азербайджана в Россию?

- Как вы знаете, Россия является одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана, большое значение придается дальнейшему расширению торговых отношений между нашими странами. Не случайно первое торговое представительство Азербайджана в зарубежных странах было создано именно в Российской Федерации. Ассортимент товаров, которыми торгуют страны, обширен. Так, в 2018 году совершены торговые операции с 3 405 наименований товаров. В прошлом году из Азербайджана в Россию экспортировано ненефтяной продукции на сумму 619,2 млн долларов, что составляет около 37% от общего объема ненефтяного экспорта страны. Российский рынок является традиционным для сельскохозяйственной продукции Азербайджана. В 2018 году доля сельхозпродукции в ненефтяном экспорте составила 540 миллионов долларов, что равно 87%. В структуре экспорта большая часть пришлось на фрукты (хурма, фундук, вишня, яблоки), овощи (помидоры, картофель, лук, огурцы), хлопковая пряжа и ткани, вино и другие алкогольные напитки, фруктовые соки, продукты переработки овощей и фруктов, чай и пр.

Кроме того, в Россию экспортируется промышленная продукция, в структуре превалируют товары химической промышленности, алюминий, насосно-компрессорные трубы, полиэтиленовая упаковочная продукция и пр.

Мы периодически проводим переговоры о наращивании экспорта с соответствующими российскими структурами. Полученная информация используется при анализе с целью поощрения местного производства и экспорта. Недавно состоялись переговоры с российскими властями. Наша цель - определить, в каких продуктах будет нуждаться российский рынок в ближайшие годы, чтобы стимулировать производителей в этом направлении.

- Торговые дома Азербайджана - это новый механизм продвижения отечественной продукции и расширения экспорта ...

- Верно. Торговые дома являются составляющей продвижения азербайджанской продукции. Роль торговых и винных домов в расширении экспорта очень большая, они поддерживают азербайджанские компании. Торговые дома уже функционируют в Латвии, Беларуси, Украине, Польше, России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, мы продолжим эту практику в будущем.

Отмечу, что перед созданием коммерческих домов проводится анализ, исследуется рынок, и при необходимости применяется этот механизм. В настоящее время работа над созданием торговых и винных домов проводится в нескольких городах России, а также в ОАЭ, Китае и Казахстане.

Кроме того, в России реализуется проект по созданию сети магазинов "Дары Азербайджана". Первый магазин в рамках проекта открылся в марте этого года в Москве. Также планируется открытие аналогичных магазинов в других городах России.

Одной из наиболее востребованной отечественной продукцией, вызывающей интерес зарубежных стран, является вино. В настоящее время наши вина успешно продаются в России. Мы хотим выйти на новые рынки. В связи с этим для нас привлекателен китайский рынок, где уже открыто несколько винных домов Азербайджана. Интерес к азербайджанским винам в Китае очень большой, и я верю, что объем их продажи будет расти.

Известно, что структура экспорта диверсифицируется. Нам также необходимо расширять экспорт на европейские рынки. Полагаю, что в результате предпринимаемых мер постепенно наша продукция, особенно вина, займут достойное место на рынках Европы. Помимо российского рынка, мы заинтересованы в продаже вин в Китай, Европу и другие рынки.

Игбал Рустамов