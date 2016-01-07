​Министр: Блокада транзита Россией может негативно повлиять на торговые операции Украины с Азербайджаном

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Украина найдет альтернативу поставкам продукции аграрного сектора на экспорт через территорию России, транзит которой запрещен для украинских товаров с 4 января.

Как передает Report, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на странице в Facebook.

У министра не возникает никаких сомнений, что украинские аграрии в кратчайшие сроки найдут альтернативу российскому транзиту, поэтому своими действиями Москва не навредит никому, кроме себя.

"Блокада транзита Россией может негативно повлиять на торговые операции Украины с Казахстаном, Азербайджаном, Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном", - отметил Павленко.

По словам главы Минагрополитики, экспорт аграрной продукции в эти страны составляет около 4% от общего экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

"Украина имеет опыт и возможности для преодоления запрета на транзит, а российское продовольственное эмбарго, которое было введено с 1 января 2016 года, поспособствовало диверсификации экспортных направлений", - добавил Павленко.