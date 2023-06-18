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Министр: Благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане обещает широкие перспективы для предпринимателей Татарстана

Министр: Благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане обещает широкие перспективы для предпринимателей Татарстана "Созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда обещает широкие перспективы для иностранных инвесторов, в том числе татарстанских предпринимателей".
Бизнес
18 июня 2023 г. 12:49
Министр: Благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане обещает широкие перспективы для предпринимателей Татарстана

"Созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда обещает широкие перспективы для иностранных инвесторов, в том числе татарстанских предпринимателей".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии "Сабантуй 2023".

Глава ведомства сообщил, что российские компании также активно участвуют в восстановлении территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации:

"Открытие в Промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" ООО "Авто Лизинг Азербайджан" при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Татарстана Рустама Минниханова является одним из показателей нашего партнерства".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycanda əlverişli investisiya mühiti Tatarıstan sahibkarları üçün geniş perspektiv vəd edir”

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