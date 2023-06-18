Министр: Благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане обещает широкие перспективы для предпринимателей Татарстана

"Созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда обещает широкие перспективы для иностранных инвесторов, в том числе татарстанских предпринимателей".

"Созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда обещает широкие перспективы для иностранных инвесторов, в том числе татарстанских предпринимателей".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии "Сабантуй 2023".

Глава ведомства сообщил, что российские компании также активно участвуют в восстановлении территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации:

"Открытие в Промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" ООО "Авто Лизинг Азербайджан" при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Татарстана Рустама Минниханова является одним из показателей нашего партнерства".