Министр: Азербайджано-турецкий инвестфорум будет способствовать диверсификации сотрудничества между бизнес-кругами

B2B-встречи между предпринимателями на полях Азербайджано-турецкого инвестиционного форума и итоги мероприятия будут способствовать диверсификации сотрудничества между бизнес-кругами стран.

B2B-встречи между предпринимателями на полях Азербайджано-турецкого инвестиционного форума и итоги мероприятия будут способствовать диверсификации сотрудничества между бизнес-кругами стран.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

"В рамках Азербайджано-турецкого инвестиционного форума проводятся панельные дискуссии на темы инвестиционной среды наших стран, перехода к "зеленой" энергетике и концепции "умного города", вызовов в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, возможностей транспорта и логистики, технического сотрудничества и потенциала оздоровительного туризма", - написал министр.