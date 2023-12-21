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Министр: Азербайджано-турецкий инвестфорум будет способствовать диверсификации сотрудничества между бизнес-кругами

Министр: Азербайджано-турецкий инвестфорум будет способствовать диверсификации сотрудничества между бизнес-кругами B2B-встречи между предпринимателями на полях Азербайджано-турецкого инвестиционного форума и итоги мероприятия будут способствовать диверсификации сотрудничества между бизнес-кругами стран.
Бизнес
21 декабря 2023 г. 15:31
Министр: Азербайджано-турецкий инвестфорум будет способствовать диверсификации сотрудничества между бизнес-кругами

B2B-встречи между предпринимателями на полях Азербайджано-турецкого инвестиционного форума и итоги мероприятия будут способствовать диверсификации сотрудничества между бизнес-кругами стран.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

"В рамках Азербайджано-турецкого инвестиционного форума проводятся панельные дискуссии на темы инвестиционной среды наших стран, перехода к "зеленой" энергетике и концепции "умного города", вызовов в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, возможностей транспорта и логистики, технического сотрудничества и потенциала оздоровительного туризма", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu ölkələrimizin işbirliyini şaxələndirəcək"

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