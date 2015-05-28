 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр: Азербайджан является важным торговым партнером Индонезии

    Индонезия в ближайшее время направит в Азербайджан делегацию во главе с министром энергетики и минеральных ресурсов

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан является важным торговым партнером Индонезии, особенно в энергетическом секторе". Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом заявил министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Софьян Джалил в ходе мероприятия, посвященного празднованию Национального дня Азербайджана в Джакарте. 

    Министр подчеркнул, что Индонезия в ближайшее время направит в Азербайджан делегацию во главе с министром энергетики и минеральных ресурсов для изучения возможностей по расширению энергетического сотрудничества. 

    В свою очередь посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Гараев отметил, что Азербайджан является одним из крупнейших поставщиков нефти в Индонезию и вторым по величине торговым партнером Индонезии среди стран СНГ. Т.Гараев заявил, что торговый оборот между двумя странами достиг почти 2,5 млрд. долларов США в год. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi