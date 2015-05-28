Министр: Азербайджан является важным торговым партнером Индонезии

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан является важным торговым партнером Индонезии, особенно в энергетическом секторе". Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом заявил министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Софьян Джалил в ходе мероприятия, посвященного празднованию Национального дня Азербайджана в Джакарте.

Министр подчеркнул, что Индонезия в ближайшее время направит в Азербайджан делегацию во главе с министром энергетики и минеральных ресурсов для изучения возможностей по расширению энергетического сотрудничества.

В свою очередь посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Гараев отметил, что Азербайджан является одним из крупнейших поставщиков нефти в Индонезию и вторым по величине торговым партнером Индонезии среди стран СНГ. Т.Гараев заявил, что торговый оборот между двумя странами достиг почти 2,5 млрд. долларов США в год.