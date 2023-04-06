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Министр: Азербайджан - важный торговый партнер Дагестана

Министр: Азербайджан - важный торговый партнер Дагестана Азербайджан традиционно является важным торговым партнером Республики Дагестан.
Бизнес
6 апреля 2023 г. 13:54
Министр: Азербайджан - важный торговый партнер Дагестана

Азербайджан является важным торговым партнером Республики Дагестан.

Об этом в интервью Report заявил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

По его словам, для улучшения торгово-экономического взаимодействия между государствами следует укрепить внешнеэкономические связи между организациями и субъектами хозяйствования.

Для достижения этой цели, по мнению Султанова, следует расширить взаимодействие торгово-промышленных палат, обмен информацией о предприятиях, заинтересованных в развитии взаимовыгодного сотрудничества, а также взаимное участие представителей Азербайджана и Дагестана в презентационно-выставочных мероприятиях.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan - important trade partner of Russia’s Dagestan

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