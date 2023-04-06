Министр: Азербайджан - важный торговый партнер Дагестана

Азербайджан является важным торговым партнером Республики Дагестан.
Об этом в интервью Report заявил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.
По его словам, для улучшения торгово-экономического взаимодействия между государствами следует укрепить внешнеэкономические связи между организациями и субъектами хозяйствования.
Для достижения этой цели, по мнению Султанова, следует расширить взаимодействие торгово-промышленных палат, обмен информацией о предприятиях, заинтересованных в развитии взаимовыгодного сотрудничества, а также взаимное участие представителей Азербайджана и Дагестана в презентационно-выставочных мероприятиях.
С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.