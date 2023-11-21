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Министр: Азербайджан развивает сотрудничество с Кыргызстаном в сфере туризма

Министр: Азербайджан развивает сотрудничество с Кыргызстаном в сфере туризма Азербайджан развивает сотрудничество с Кыргызстаном в сфере туризма.
Бизнес
21 ноября 2023 г. 11:39
Министр: Азербайджан развивает сотрудничество с Кыргызстаном в сфере туризма

Азербайджан развивает сотрудничество с Кыргызстаном в сфере туризма.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на экономическом форуме SPECA 2023 в Баку.

"Кыргызстан играет особую роль в нашем регионе. Рост взаимного товарооборота способствует расширению двусторонних отношений. В этом году мы также создали совместный инвестиционный фонд. Объем вложенных Азербайджаном инвестиций в Кыргызстан свидетельствуют о том, что мы реализуем в этой стране многопрофильные проекты", - сказал он.

Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан планирует построить пятизвездочный отель на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

"Правительство Кыргызстана в свою очередь обязалось построить всю необходимую инфраструктуру вокруг отеля, в том числе дороги. Отель будет освобожден от налогов на ближайшие 10 лет, а участок, на котором будет построен отель, передан Азербайджану в пользование сроком на 49 лет с правом на продление. Азербайджан в свою очередь обязался построить отель в течение трех лет. В то же время, согласно обязательствам, 70% сотрудников отеля должны быть гражданами Кыргызстана", - сказал он.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan developing co-op with Kyrgyzstan in tourism
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan Qırğızıstan ilə turizm sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirir"

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