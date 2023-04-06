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Азербайджан и Дагестан имеют большой потенциал для развития инвестиционного сотрудничества

Азербайджан и Дагестан имеют большой потенциал для развития инвестиционного сотрудничества Азербайджан и Республика Дагестан имеют огромный потенциал для развития инвестиционного сотрудничества.
Бизнес
6 апреля 2023 г. 12:01
Азербайджан и Дагестан имеют большой потенциал для развития инвестиционного сотрудничества

Азербайджан и Дагестан имеют огромный потенциал для развития инвестиционного сотрудничества.

Об этом в интервью Report заявил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

"В Дагестане созданы 7 индустриальных парков и 2 территории опережающего развития, резидентам которых оказывается государственная поддержка и установленные законодательством льготы", - сказал он, добавив, что инвесторы из Азербайджана могут участвовать в совместных проектах и разместить производства на территориях преференциальных зон.

По словам министра, перспективным направлением является создание на территории Дагестана кожевенного завода.

"Так, в Дагестане производится достаточно большое количество обуви, и многие дагестанские производители закупают кожу за пределами республики", - подчеркнул Султанов.

Г.Султанов также отметил, что азербайджанские компании имеют большой опыт в строительстве логистических комплексов, в связи с чем реализация совместных проектов в Республике Дагестан имеет хорошую перспективу взаимовыгодного сотрудничества.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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