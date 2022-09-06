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Министр: В Нахчыване 90% потребительских товаров – турецкого производства

Министр: В Нахчыване 90% потребительских товаров – турецкого производства "В настоящее время 90% потребительских товаров, используемых в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), – турецкого производства".
Бизнес
6 сентября 2022 г. 09:50
Министр: В Нахчыване 90% потребительских товаров – турецкого производства

"В настоящее время 90% потребительских товаров, используемых в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), – турецкого производства".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал министр экономики НАР Тапдыг Алиев во время визита в турецкий Эрзурум.

"В Эрзурум мы приехали с 40 бизнесменами. Предприниматели посещают местные компании, знакомятся с продукцией. В Нахчыване у нас вложены инвестиции в сферу органической продукции, текстильную, нефтяную отрасли", - отметил министр.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Эрзурума Хусейн Полат отметил, что Турция придает большое значение братскому Азербайджану, в том числе Нахчывану: "Мы готовы к сотрудничеству в экономической, культурной и социальной сферах".

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Версия на английском языке Minister: ‘90% of goods consumed in Nakhchivan are Turkish products’
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Naxçıvanda istehlak edilən malların 90 %-i Türkiyə istehsalıdır"

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